Действия РФ в Азовском и Черном морях угрожают безопасности всех государств Черноморского региона и нарушают Морскую конвенцию

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают действия РФ в Черном и Азовском морях, как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву, и намерены предпринимать ответные дипломатические и международно-правовые меры.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях перешли границу и стали уже агрессивными. Корабли РФ в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушения норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД в воскресенье.

"МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования. Также безотлагательно будем информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а, следовательно, требуют четкой реакции международного содружества", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, ранее в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили, что пограничные корабли РФ в воскресенье осуществили агрессию против кораблей ВМС ВСУ, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В информации уточняется, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.