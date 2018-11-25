Политика

12:38 25.11.2018

Европарламент сможет проголосовать за документы по Brexit в феврале-марте 2019 года - спикер

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Европарламент сможет проголосовать за документы по Brexit в феврале-марте 2019 года - спикер

Европейский парламент позитивно оценивает соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическую декларацию о будущих отношениях, в документах учтены его пожелания, заявил на саммите Евросоюза председатель ЕП Антонио Таяни.

"Я также сказал главам государств и правительств, что в течение января Европейский парламент будет готов голосовать по текстам, относящимся к Brexit", - сообщил глава Европарламента на пресс-конференции в воскресенье в Брюсселе после своего выступления перед европейскими лидерами на саммите Eвросоюза.

При этом он отметил, что проголосовать именно в январе будет сложно, учитывая срок, необходимый для переводов документов на языки ЕС.

"Мы, вероятно, можем ориентироваться на февраль-март 2019 года. А в декабре (2018 года - ИФ) мы подведем итог ситуации и переговорам с Великобританией", - сказал А.Таяни.

Теги: #европарламент #brexit
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