Достигнутое соглашение по Brexit стало для Великобритании лучшим из возможных - Юнкер

Достигнутое соглашение по выходу Великобритании из ЕС стало лучшим из возможных для Лондона, заявил журналистам в воскресенье в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я буду голосовать за эту сделку, так как это лучшая сделка для Великобритании из возможных", - сказал Ж.-К.Юнкер.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Свою готовность поддержать достигнутые соглашения по Brexit также заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я его поддерживаю. И я хотел бы, чтобы мы могли также поставить вопрос о будущих отношениях Соединенного Королевства с Европейским союзом, которые еще предстоит определить, и над которыми надо будет работать в ближайшие месяцы, хотелось бы, по такому же методу (как и над соглашением о Brexit - ИФ). И ясно, что Соединенное Королевство продолжит играть важную роль, которая, впрочем, сможет развиваться", - сказал французский президент журналистам в воскресенье в Брюсселе по прибытии на саммит ЕС, посвященный Brexit.

Он назвал этот саммит важным этапом.

"Мы должны также сделать из этого все выводы. Это показывает, что наш Европейский союз имеет хрупкие стороны и что совершенно ясно, что он всегда должен совершенствоваться и улучшаться", - продолжил Э.Макрон, отметив необходимость "перестройки Европы".

По его мнению, эта тема должна быть в центре дебатов будущих европейских выборов. Он считает, что ради блага граждан ЕС должен быть "основательно перестроен".

Президент добавил, что относительно будущих отношений, есть два вопроса, на которых европейская сторона будет настаивать. Во-первых, это правила конкуренции, позволяющие защищать интересы ЕС во всех областях, особенно, что касается проблематики окружающей среды. И, во-вторых, это тема рыболовства и взаимного доступа в национальные воды. По словам Э.Макрона, это будет предусмотрено в тексте заключений саммита.

На просьбу оценить настроение саммита, он ответил, что это "не день для радости и не день для траура". "Это выбор суверенного народа. По моему мнению, это момент коллективных достоинства, единства и ответственности".