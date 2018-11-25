Политика

10:13 25.11.2018

Мэй призвала британцев поддержать сделку по Brexit

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Мэй призвала британцев поддержать сделку по Brexit

Перед решающим саммитом ЕС по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо, в котором она призвала британских подданных поддержать сделку по Brexit, сообщают в воскресенье британские СМИ.

Т.Мэй заявила, что день выхода Великобритании из ЕС, 29 марта, станет новой главой для страны, и ей хочется, чтобы этот день стал "моментом обновления и примирения для всей страны".

"Это должно стать точкой, в которой мы окончательно откажемся от ярлыков "выйти" или "остаться" и снова сплотимся как единая нация", - написала Т.Мэй.

"Чтобы сделать это (сплотиться - ИФ), нам необходимо сейчас продвинуться в Brexit, поддержав эту сделку", - написала премьер.

Премьер отметила, что она намерена приложить все усилия, чтобы сделка по Brexit получила поддержку в парламенте.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета соберутся главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Теги: #великобритания #brexit #мэй #письмо
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