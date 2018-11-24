Интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам мир, безопасность и независимость – Порошенко

Украина не отступит от стратегического курса в НАТО и Евросоюз, уверен президент Петр Порошенко.

"Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности. Только что цитировал Хвылевого: "Прочь от Москвы! Даешь Европу!". От этой стратегии мы не отступим. Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского Союза!" - сказал П.Порошенко в субботу в Киеве на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

Он убежден, что "не будет больше ни Голодомора, ни Большого террора, ни русификации".

Президент напомнил, что Верховная Рада в первом чтении уже одобрила изменения в Конституцию, "которые обязывают украинскую власть обеспечить вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, закрепляют в Основном законе наш курс на Евросоюз и НАТО".

"Это - часть нашей стратегии, которую мы последовательно внедряем в течение последних четырех с половиной лет", - подчеркнул П.Порошенко.