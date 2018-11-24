Политика

16:13 24.11.2018

Порошенко: Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР

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Порошенко: Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР

Ответственность за Голодомор 1932-1933 годов в Украине лежит на России, вновь заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину. Но я точно знаю: они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении. Украина уверенно идет своим путем", - сказал П.Порошенко в субботу в Киеве на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

Глава государства отметил, что накануне годовщины "мы услышали от Папы Франциска слова в память о жертвах Голодомора", кроме того, с соболезнованиями и поддержкой к украинскому народу обратился Вселенский патриарх Варфоломей.

П.Порошенко процитировал обращение Вселенского патриарха: "Это трагедия, которая говорит сама за себя, среди прочих жестоких поступков против человечества и Божьего творения, осуществленных в ХХ веке".

Президент сообщил, что в субботу в Киеве в международном форуме "Украина помнит - мир признает", посвященном 85-летию Голодомора, приняли участие представители 50 стран.

Теги: #рф #порошенко #голодомор
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