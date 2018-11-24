Латвия поддерживает Украину в достижении международного осуждения Голодомора против украинского народа - Вейонис

Латвия поддерживает Украину в вопросе достижения международного осуждения Голодомора как геноцида против украинского народа, заявляет президент Латвии Раймондс Вейонис.

"Мой визит является очень символичным – сегодня мы отмечаем 85-ю годовщину трагических событий. Мы чтим память жертв голодоморов. Латвия, как и Украина, пострадали от преступлений сталинского режима, поэтому мы поддерживаем усилия Украины вернуть историческую справедливость и достигнуть международного осуждения геноцида против народа Украины", - сказал Р.Вейонис в ходе совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в субботу в Киеве.

Он напомнил, что Латвия была одной из первых стран, которая признала Голодомор геноцидом против народа Украины.