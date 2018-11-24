Порошенко вручил президенту Латвии орден Ярослава Мудрого I степени

Президент Украины Петр Порошенко наградил президента Латвии Раймондса Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени.

"Сегодня я имел большую честь вручить государственную награду Украины - орден Ярослава Мудрого I степени за огромный весомый вклад президента в развитие и укрепление партнерских дружеских отношений между Украиной и Латвией. Эта награда является символом благодарности украинского народа. Это признание Вашего личного вклада в поддержку Украины", - сказал П.Порошенко на совместном с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом брифинге в субботу в Киеве.