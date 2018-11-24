Политика

13:18 24.11.2018

Украина признательна Латвии за помощь в реформе сектора безопасности - Порошенко

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Украина благодарна Латвии за помощь в реформировании сектора безопасности, отмечает президент Украины Петр Порошенко.

"Отдельно я поблагодарил господина президента за ту огромную помощь, которую Латвия предоставляет Украине в реформировании сектора безопасности и приближении сектора безопасности к стандартам НАТО", - сказал П.Порошенко на совместном с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом брифинге в субботу в Киеве.

Он назвал уникальным украинско-латвийское сотрудничество, совместную работу украинских и латвийских инструкторов, которые изучают опыт Украины в гибридной войне, в противодействии российской агрессии.

"А мы в свою очередь изучаем тот положительный опыт, который имеет Латвия в укреплении своих Вооруженных сил", - отметил П.Порошенко.

Президента Украины напомнил, что в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - восемь представителей Латвии, "которые очень тщательно работают в составе миссии и доносят миру объективную информацию о событиях, происходящих там" (на Донбассе – ИФ).

Теги: #латвия #порошенко #вейонис #реформы
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