Политика

13:14 24.11.2018

Межправительственная украинско-латвийская комиссия соберется на заседание в 2019 году – Порошенко

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Межправительственная украинско-латвийская комиссия соберется на заседание в 2019 году – Порошенко

Заседание межправительственной украинско-латвийской комиссии состоится в 2019 году, анонсирует президент Украины Петр Порошенко.

"Дальнейшим развитием нашего практического взаимодействия может служить проведение в следующем году заседания межправительственной украинско-латвийской комиссии по вопросам экономического, культурного, промышленного и научно-технического сотрудничества. Мы договорились о том, что мы сделаем шаги для того, чтобы ускорить проведение этой комиссии", - сказал П.Порошенко на совместном с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом брифинге в субботу в Киеве.

Он напомнил, что за девять месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился на 43%.

"Это является ярким свидетельством того, что в обоих странах созданы максимальные условия, чтобы бизнес выходил на новые рынки. Для нас это также очень важно в условиях, когда Россия применила эмбарго не только в энергетической сфере (с 2015 года), но и рынки были закрыты для украинских производителей", - пояснил П.Порошенко.

Теги: #латвия #порошенко #украина #вейонис
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