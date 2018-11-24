Политика

13:11 24.11.2018

Президент Латвии встретится в Украине с лидерами крымских татар

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Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что его страна продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

"Мы будем продолжать политику непризнания относительно незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Во время моего визита я буду встречаться с лидерами крымских татар. Мы обеспокоены ограничением прав крымских татар, их преследованием на полуострове", - сказал он на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в субботу в Киеве.

Р. Вейонис заявил, что международные наблюдатели по правам человека должны получить полный доступ на полуостров.

Он также подчеркнул, что Латвия неоднократно призывала немедленно освободить украинских политических заключенных, которых удерживают в России, а также в незаконно аннексированном Крыму.

Президент Латвии находится в Украине с официальным визитом.

Теги: #крым #вейонис #латвия
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