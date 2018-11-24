Порошенко надеется на помощь Латвии в противодействии возможным попыткам РФ повлиять на выборы

Президент Украины Петр Порошенко высказывается за необходимость противодействовать возможным попыткам России повлиять на выборы как в Евросоюзе, так и в Украине, и рассчитывает на помощь Латвии в этом вопросе.

"В Европе в следующем году пройдет ряд важных выборов. Важные выборы в 2019 году состоятся и в Украине – президентские, парламентские. Очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки … и наши общие усилия дадут нам надежду, что мы сможем активно и эффективно противодействовать этим угрозам", - сказал П.Порошенко на совместном с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом брифинге в субботу в Киеве.