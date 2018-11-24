Порошенко в Киеве проводит встречу с президентом Латвии

Президент Украины Петр Порошенко в субботу проводит встречу с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, который пребывает в Украине с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко встретил латвийского коллегу на крыльце Мариинского дворца. Военный оркестр исполнил государственные гимны Латвии и Украины.

Главы государств обошли строй воинов почетного караула. В завершение официальной церемонии воины почетного караула прошли торжественным маршем перед президентами двух стран.

П.Порошенко и Р.Вейонис проведут встречу в формате "тет-а-тет". После этого состоятся украинско-латвийские переговоры под председательством президентов.

По итогам переговоров президенты встретятся с представителями СМИ.