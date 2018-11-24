Политика

12:01 24.11.2018

Президент уволил Фищука с поста главы Черновицкой ОГА

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Президент уволил Фищука с поста главы Черновицкой ОГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с поста главы Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) по собственному желанию.

Согласно указу от 23 ноября 2018 года, А.Фищук уволен "согласно поданному им заявлению".

Другим указом от 23 ноября президент Украины наградил А.Фищука орденом "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".

А.Фищук (1958 г.р.) возглавил Черновицкую ОГА в феврале 2015 года. Был главой управления Государственной налоговой администрации в Черновицкой области (2005-2011 годы); народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва.

Теги: #указ #порошенко #черновицкая_область
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