Тимошенко: Важно, что мир признаёт Голодомор в Украине как геноцид нации

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала Голодомор 1932-1933 годов целенаправленным уничтожением украинской нации, самой темной эпохой в истории человечества.

"Это был откровенный, не виданный ранее геноцид, сознательное и целенаправленное уничтожение целой нации. Это был смертный приговор, провозглашенный целому народу - народу Украины. (…) Голодомор – самая темная эпоха в истории не только Украины, но и всего человечества", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Фейсбуке по случаю годовщины Голодомора 1932-1933.

Она подчеркнула важность того, что "мир сегодня это признаёт" и узнает, какую страшную цену пришлось заплатить Украине за то, "чтобы выжить, чтобы быть".

Лидер "Батькивщины" призвала украинцев почтить память жертв Голодомора.