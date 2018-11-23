Политика

21:14 23.11.2018

Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал"

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Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал"

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, задекларировал 60 млн грн (10 млн и 50 млн) дивидендов, которые поступили от Фонда "Прайм Эссетс Капитал".

            "Петр Порошенко в соответствии с действующим законодательством задекларировал 60 млн грн, которые на протяжении последних дней поступили на его счета как физического лица от фонда "Прайм Эссетс Капитал". Этот фонд, как известно, управляет активами Петра Порошенко", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента в пятницу вечером.

            При этом в пресс-службе подчеркнули, что задекларированные суммы не связаны с ростом материального достатка, так как дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, поддержку украинской армии и др.

            "Задекларированные дивиденды, поступающие теперь за период 2015-2018 годов, Петр Порошенко направит на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой поместной православной церкви, развитие украинского языка. На политическую рекламу Порошенко тратит собственные средства, в отличие от многих других политических сил, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источники поступления денег", - разъяснили в пресс-службе, добавив при этом, что из задекларированных 60 млн грн П.Порошенко оплатил все налоги, включая военный сбор.

            В пресс-службе также заверили, что эта сумма не связана с доходами от продажи ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев), поскольку они еще не поступали на счет П.Порошенко как физического лица. "Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы. Из суммы поступлений будут оплачены НДФЛ по ставке, предусмотренной для дивидендов, и военный сбор", - подытожили в АП.

            23 ноября в Едином государственном реестре деклараций появились два сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии П.Порошенко. В одном сообщении указана сумма в 10 млн грн, в другом – 50 млн грн, обе – как дивиденды от ПАО "Прайм Эссетс Капитал".

Теги: #президент #декларация #дивиденды
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