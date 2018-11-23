В МИД Украины осуждают прибытие очередного "гумконвоя" из РФ в ОРДЛО

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают как провокацию и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины очередной "гумконвой" из РФ.

"Решительно осуждаем очередной "гумконвой" РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям", - написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в микроблоге в Твиттере в пятницу.

Фуры из РФ на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса прибыли 22 ноября.