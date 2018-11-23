Политика

18:41 23.11.2018

Мусульмане Украины против использования религии в политике и за диалог с другими религиями - муфтий Украины

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Мусульмане Украины против использования религии в политике и за диалог с другими религиями - муфтий Украины

Председатель Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ), муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим отмечает важность недопущения использования религии для достижения политических целей.

"Важно не давать никому использовать религию для получения какой-либо политической выгоды. ДУМУ - это сугубо религиозная организация, которая работает для обеспечения духовных потребностей и для развития диалога с представителями других религий", - сказал он журналистам перед началом VI съезда мусульман Украины.

По его словам, мусульмане хотят работать вместе с представителями других конфессий и религий для сохранения единства в украинском обществе.

"Чтобы мы соревновались только в том, кто может внести больший вклад в процветание Украины", - подчеркнул А.Тамим.

Муфтий Украины указал, что в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций ДУМУ работает над сохранением единства и сотрудничества между теми, кто представляет 95% населения Украины.

"Мы выступаем в Европе, США, Канаде, говорим о нашей европейской ориентации, но сохраняя при этом наши традиции и обычаи", - отметил он.

Теги: #муфтий #ахмед_тамим
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