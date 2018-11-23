Политика

18:19 23.11.2018

Тимошенко предлагает украинцам подписать с ней контракт о выполнении предвыборных обещаний

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Тимошенко предлагает украинцам подписать с ней контракт о выполнении предвыборных обещаний

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает гражданам Украины подписать с ней соглашение о выполнении обязательств, взятых на выборах.

Как сообщается на сайте партии, таким образом лидер "Батькивщины" намерена покончить с позорной практикой безответственности президентов за невыполнение обещаний.

"Очень конкретный, максимально простой документ, написанный понятным языком. Со сроками и конкретными результатами, которые можно будет проверить в повседневной жизни", - отметила политик во время выступления на национальном форуме "Новая социальная доктрина" в Киеве.

Ю.Тимошенко сравнила украинских президентов с черепахами вида каретта-каретта (сaretta caretta), которые живут в Индийском и Тихом океанах, один раз при жизни выходят на берег, чтобы отложить яйца и навсегда забыть о своих будущих детях. "После изнурительных политических гонок и выборов они побеждали, а потом забывали о своих детях - украинцах. Я покончу с этой позорной традицией, с этой черепаховой практикой, которая съедает наши шансы", - сказала лидер "Батькивщина".

Глава партии заверила: подписав с ней соглашение, украинцы будут знать, что она и каким образом будет делать. "Я очень хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей, чтобы мы вместе построили страну, в которой всем захочется жить. У Украины большое будущее! И мы, наше поколение, своими руками его построим", - резюмировала Ю.Тимошенко.

Теги: #соглашение #тимошенко
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