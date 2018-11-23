Порошенко: Мы рассматриваем действия российского президента, посетившего Крым, как грубое нарушение международного права

Украина осуждает посещение президентом РФ Владимиром Путиным Крыма, расценивает это как грубое нарушение международного права, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - заявил П.Порошенко журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской, комментируя посещение Крыма президентом РФ в пятницу.

"От этих визитов Крым российским не станет", - добавил он.