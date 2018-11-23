Политика

17:20 23.11.2018

Левченко предложил Раде отменить решение о принятии госбюджета-2019

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Левченко предложил Раде отменить решение о принятии госбюджета-2019

Внефракционный народный депутат Украины Юрий Левченко внес в Верховную Раду проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом в качестве закона законопроекта №9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Соответствующий проект постановления №9000/П зарегистрирован в парламенте в пятницу.

В пояснительной записке отмечается, что закон о госбюджете был принял "с грубым нарушением требований Конституции и Регламента Верховной Рады в части процедуры законотворческой деятельности".

В частности, отмечается, что "предложения, поданные народными депутатами Украины на рассмотрение и на голосовании которых они настаивали, отдельно не рассматривались и не ставились на голосование".

Днем ранее Ю.Левченко также внес в парламент проект постановления об отмене принятия Верховной Радой законопроекта №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", однако в пятницу после рассмотрения руководством парламента и профильного комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады он был отклонен и снят с рассмотрения.

Ю.Левченко является членом политсовета Всеукраинского объединения "Свобода", представленного в парламенте нынешнего созыва внефракционными депутатами-мажоритарщиками.

Теги: #бюджет #рада #левченко
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