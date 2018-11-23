Политика

17:14 23.11.2018

В Раде появился альтернативный законопроект по переименованию Днепропетровской области

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В Раде появился альтернативный законопроект по переименованию Днепропетровской области

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области).

Данный проект закона (№9310-1) внесен в парламент 23 ноября и определен как альтернативный.

Инициаторами документа являются более ста народных депутатов из разных фракций, в том числе руководители фракций "Народный фронт" Максим Бурбак и Радикальной партии Олег Ляшко, а также вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Текст законопроекта на сайте парламента в настоящее время отсутствует. Не указано также, как следует переименовать область.

20 ноября народные депутаты отказались направить в Конституционный суд Украины для получения заключения законопроект (№8329) о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Решение о направлении документа в КС поддержали лишь 206 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказал надежду на то, что в ближайшее время будет внесен новый проект постановления.

21 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект (№9310) о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Теги: #законопроект #рада #днепропетровская_область
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