Политика

16:58 23.11.2018

Провал сделки по Brexit приведет к большей разобщенности в Британии - Мэй

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Провал сделки по Brexit приведет к большей разобщенности в Британии - Мэй

Провал соглашения между ЕС и Британией по Brexit приведет к росту разобщенности и неопределенности в Соединенном Королевстве, сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си.

При этом она не ответила прямо на вопрос о том, уйдет ли она в отставку в случае, если проект соглашения по Brexit потерпит неудачу.

"Речь не обо мне... Я нацелена на то, чтобы мы заключили эту сделку. И если сделка сорвется, мы возвращаемся к самому началу. И все это приведет к росту разобщенности и неопределенности", - сказала Т.Мэй.

Т.Мэй также ответила на вопрос о статусе Гибралтара. Вопрос о появлении новой границы ЕС между Гибралтаром и Испанией является одним из камней преткновения в вопросе Brexit, так как в Мадриде заявляли, что не ратифицируют соглашение, в котором не будет четкого решения о статусе территорий Гибралтара, которые остаются спорными.

"Мы, Великобритания, однозначно даем понять, что когда мы ведем переговоры по всем этим вопросам, мы делаем это от лица всех британских территорий, включая Гибралтар", - подчеркнула она.

"Вопрос о снятии с рассмотрения проекта соглашения не рассматривается. Мы будем работать с властями Испании и Гибралтара для развития наших дальнейших отношений", - подчеркнула глава британского правительства.

В ближайшие выходные в Брюсселе состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором стороны планируют окончательно подписать соглашение об условиях Brexit.

Теги: #великобритания #brexit #мэй
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