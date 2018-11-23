В БПП заявляют, что защитили от роста тарифов уязвимые категории граждан

Народные депутаты фракции партии "Блок Петра Порошенко" заявляют, что в бюджетном процессе смогли выполнить задание президента Украины защитить от повышения тарифов уязвимые категории населения и увеличить расходы на безопасность и социальную сферу.

Как сообщает пресс-служба партии, после принятия закона о государственном бюджете на 2019 год в пятницу народный депутат Вадим Денисенко рассказал журналистам, что в государственном бюджете на 2019 год на субсидии предусмотрено 55 млрд грн.

"Этой суммы вполне достаточно для финансирования отмеченной статьи расходов. Важно также, что в текущем году бюджет погасил задолженность по субсидиям в 17 млрд, которая образовалась в предыдущие годы. Поэтому общая сумма субсидий в бюджете 2018 года была выше по сравнению с 2019 годом", - сказал он.

По словам политиков, индексация пенсий происходит автоматически на уровень инфляции. В 2019 году запланировано увеличение пенсий на 11-12%.

Народный депутат, заместитель председателя фракции Максим Курячий рассказал, что изменения в Налоговый кодекс в части снижения порога объявленной стоимости посылок для таможенного оформления внесены для усложнения контрабандных схем на таможне.

"С 1 января 2019 года без таможенного оформления будут проходить посылки на сумму до 150 евро и 100 евро с 1 июля 2019 года. В полной мере эта норма заработает с 1 января 2022 года, когда почтовые операторы будут готовы взять на себя роль налоговых агентов. Не люди будут платить и отвечать за правильность начисления этих таможенных платежей, а почтовый оператор должен обеспечить все эти операции. Так происходит во всем мире. Главная цель при урегулировании этого вопроса заключалась в осложнении контрабандных схем на таможне", - сказал он.

"Ни для кого не секрет, что количество теневых денег на таможне огромная. Меньше контрабанды - больше поступлений в бюджет, больше новых дорог, выше пенсии, здоровая экономика", - заявил М.Курячий.