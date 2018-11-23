Политика

16:40 23.11.2018

В БПП заявляют, что защитили от роста тарифов уязвимые категории граждан

2 мин читать
В БПП заявляют, что защитили от роста тарифов уязвимые категории граждан

Народные депутаты фракции партии "Блок Петра Порошенко" заявляют, что в бюджетном процессе смогли выполнить задание президента Украины защитить от повышения тарифов уязвимые категории населения и увеличить расходы на безопасность и социальную сферу.

Как сообщает пресс-служба партии, после принятия закона о государственном бюджете на 2019 год в пятницу народный депутат Вадим Денисенко рассказал журналистам, что в государственном бюджете на 2019 год на субсидии предусмотрено 55 млрд грн.

"Этой суммы вполне достаточно для финансирования отмеченной статьи расходов. Важно также, что в текущем году бюджет погасил задолженность по субсидиям в 17 млрд, которая образовалась в предыдущие годы. Поэтому общая сумма субсидий в бюджете 2018 года была выше по сравнению с 2019 годом", - сказал он.

По словам политиков, индексация пенсий происходит автоматически на уровень инфляции. В 2019 году запланировано увеличение пенсий на 11-12%.

Народный депутат, заместитель председателя фракции Максим Курячий рассказал, что изменения в Налоговый кодекс в части снижения порога объявленной стоимости посылок для таможенного оформления внесены для усложнения контрабандных схем на таможне.

"С 1 января 2019 года без таможенного оформления будут проходить посылки на сумму до 150 евро и 100 евро с 1 июля 2019 года. В полной мере эта норма заработает с 1 января 2022 года, когда почтовые операторы будут готовы взять на себя роль налоговых агентов. Не люди будут платить и отвечать за правильность начисления этих таможенных платежей, а почтовый оператор должен обеспечить все эти операции. Так происходит во всем мире. Главная цель при урегулировании этого вопроса заключалась в осложнении контрабандных схем на таможне", - сказал он.

"Ни для кого не секрет, что количество теневых денег на таможне огромная. Меньше контрабанды - больше поступлений в бюджет, больше новых дорог, выше пенсии, здоровая экономика", - заявил М.Курячий.

Теги: #бпп #тариф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фракция "БПП" намерена поддержать проект госбюджета-2019

Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов

Фракция БПП не обсуждала законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ, это личная инициатива некоторых нардепов

НАПК уличило нардепа Голубова в возможном незаконном обогащении, он поясняет свои доходы операциями с криптовалютой

Тимошенко несет полную политическую ответственность за повышение тарифов на тепло – лидер фракции БПП

Инициированная президентом судебная реформа помогла Украине подняться в рейтинге Doing Business

В БПП предложили Тимошенко обвинить президента "в снегопаде и холодной воде в море"

Тимошенко может повернуть страну назад - Игорь Кононенко

Кононенко: В ноябре мы вынесем вопрос внесения изменений в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО в зал

Нардеп Ионова: резолюции международных организаций должны усиливать санкции против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Мы рассматриваем действия российского президента, посетившего Крым, как грубое нарушение международного права

Левченко предложил Раде отменить решение о принятии госбюджета-2019

В Раде появился альтернативный законопроект по переименованию Днепропетровской области

Провал сделки по Brexit приведет к большей разобщенности в Британии - Мэй

Климкин: Мы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории

В Украине сохранится прохладная погода

Министерство ветеранов приступает к работе, не дожидаясь окончания юридических процедур

Местные организации партии "Оппозиционный блок" требуют немедленного созыва съезда

Рада до конца года рассмотрит законы о государственном языке и о декоммунизации

Тимошенко считает эмиграцию украинцев угрожающей нацбезопасности страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА