Министерство ветеранов приступает к работе, не дожидаясь окончания юридических процедур

Министерство по делам ветеранов приступает к работе, не дожидаясь окончания всех юридических процедур, связанных с его запуском, заявляет ее руководитель Ирина Фриз.

"Мы не будем сидеть и ждать, пока закончатся все юридические процедуры. Мы уже сейчас будем формировать ту штатную структуру, которая потом станет костяком министерства. Мы уже сейчас разрабатываем направления, которые будут приоритетными", - сказала И.Фриз агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Она высказала надежду, что на следующей неделе будет принято постановление Кабинета министров о создании министерства, чтобы оно в Минюсте получило юридический адрес.

"После этого будем запускать конкурс на госсекретаря. Он занимает время до 45 дней. После этого уже госсекретарь подает штатную структуру министерства. Формируется бюджет", - рассказала И.Фриз.

Отвечая на вопрос, когда будут закончены все необходимые юридические процедуры и министерство начнет полноценно работать, И.Фриз сказала: "Объективно – это июнь месяц, полноценно, в полном объеме с укомплектованным штатом, ликвидацией службы по делам ветеранов-участников АТО".

И.Фриз подчеркнула, что министерство уже запускает проектную работу. "Главное – создать качественную нормативную базу, которую министерство будет иметь возможность эффективно использовать в ближайшие десятки лет", - подчеркнула министр.

Она также добавила, что министерство "будет работать максимально понятно, прозрачно и будет очень активным".