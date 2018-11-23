Политика

14:41 23.11.2018

Местные организации партии "Оппозиционный блок" требуют немедленного созыва съезда

1 мин читать
Местные организации партии "Оппозиционный блок" требуют немедленного созыва съезда

В пресс-службе партии "Оппозиционный блок" сообщают, что в секретариат политсилы поступили сотни обращений с требованием немедленного созыва съезда из ряда областей от местных и региональных организаций партии.

Как сообщает в пятницу пресс-служба "Оппозиционного блока", обращения поступили из Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Закарпатской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Черниговской, Черкасской и ряда других областей от местных и региональных организаций, "которые суммарно представляют около 80% однопартийцев".

"Они возмущены циничными и безответственными действиями (Юрия - ИФ) Ю.Бойко и (Сергея - ИФ) С.Левочкина, направленными на раскол партии, соглашательство с властью, дискредитацию "Оппозиционного блока" и рядовых членов партии. Однопартийцы требуют немедленного созыва съезда", - говорится в информации.

В пресс-службе "Оппозиционного блока" добавляют, что обратившиеся с требованием о проведении съезда "хотят честного и откровенного разговора о ситуации в партии".

"На первом этапе съезда будет обсуждена стратегия объединительного процесса со всеми здравыми и прогрессивными оппозиционными политическими силами Украины, будут открыты двери для широкой консолидации", - информируют в политсиле.

На втором этапе будет выдвинут кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока".

Теги: #оппозиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Политологи прогнозируют две большие колонны оппозиционных сил юго-востока Украины на предстоящих выборах

Создание "Оппозиционной платформы – За життя" – личная инициатива Бойко, а не решение "Оппоблока" – Колесников

"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата на президентских выборах

Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя"

Оппозиционные партии не смогут выдвинуть единых кандидатов на президентских выборах в Украине – мнение

Гриценко не теряет надежды на объединение ряда оппозиционных политиков

Нардеп Колесников считает "политической игрой" решение регламентного комитета

В Оппозиционном блоке назвали проект госбюджета-2019 проектом строительства "полицейского государства с бедным населением"

Одно вакантное место, которое останется после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппозиционный блок"

Украине необходимо законодательно закрепить права оппозиции – Ю.Левочкина

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин: Мы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории

В Украине сохранится прохладная погода

Министерство ветеранов приступает к работе, не дожидаясь окончания юридических процедур

Рада до конца года рассмотрит законы о государственном языке и о декоммунизации

Тимошенко считает эмиграцию украинцев угрожающей нацбезопасности страны

Тимошенко: Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование в Украине

Доходная часть госбюджета-2019 благодаря детенизации почти в 3 раза больше, чем госбюджет-2013

ФРГ ждет контролируемого Brexit, но готова и к другому варианту

Все руководство Минобороны до конца года будет гражданским

Порошенко: Членство Украины в ЕС, это "вопрос лет", а не десятилетий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА