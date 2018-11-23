Политика

14:12 23.11.2018

Рада до конца года рассмотрит законы о государственном языке и о декоммунизации

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Рада до конца года рассмотрит законы о государственном языке и о декоммунизации

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что украинский парламент до конца 2018 года рассмотрит законы о государственном языке и о декоммунизации.

"Я уверен, что мы сможем и закон о языке, и о декоммунизации рассмотреть еще до Нового года", - сказал А.Парубий журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект (№9310) о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа", - написал П.Порошенко на странице в Фейсбуке.

Теги: #декоммунизация #парубий
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