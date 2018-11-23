Политика

14:04 23.11.2018

Тимошенко считает эмиграцию украинцев угрожающей нацбезопасности страны

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Тимошенко считает эмиграцию украинцев угрожающей нацбезопасности страны

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что ситуация с внешней эмиграцией украинцев является катастрофической и угрожающей национальной безопасности Украины, а также обещает решить эту проблему после президентских выборов.

"Мы устраним все барьеры и дадим возможность вернуться домой нашим украинцам и беспрепятственно, честно и эффективно вкладывать деньги в бизнес в Украине. Так будет выглядеть страна после президентских выборов", - сказала Ю.Тимошенко в ходе форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого" в пятницу в Киеве.

Также она пообещала максимальную поддержку украинцам, которые работают за границей, в частности "снять все налоги на перечисление денег, направление посылок для своих семей".

Теги: #тимошенко #нацбезопасность
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