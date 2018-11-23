Политика

14:03 23.11.2018

Тимошенко: Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование на Украине

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Тимошенко: Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование на Украине

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за всестороннюю поддержку украинского языка во всех сферах жизни страны и обещает ввести "суровые наказания" за вандализм относительно церкви.

"Мы будем всячески поддерживать украинский язык во всех без исключения сферах нашей жизни. Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование на Украине", - сказала Ю.Тимошенко в ходе форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого" в пятницу в Киеве.

Она добавила, что будет инициировано создание фонда финансирования переводов на иностранные языки наилучших произведений украинской литературы.

Среди прочего, Ю.Тимошенко заявила, что первым указом, который будет ею подписан в качестве президент Украины после инаугурации, станет указ о немедленном проведении переписи населения.

Также, по ее словам, государство сделает "все возможное и невозможное" для утверждения Украинской помесной православной церкви, "которую мы не только создадим, но и защитим всеми доступными законными способами". "Мы предусмотри суровые наказания за какой либо вандализм, за призывы к насилию, введем ответственность за отрицание нашей церкви. Мы предоставим полноценную поддержку и надежную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы", - сообщила Ю.Тимошенко.

Кроме того, она коснулась темы роста заработных плат в Украине. "Я хочу сделать так, чтобы за 5 следующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в Украине постепенно каждый год догоняла какую-то страну, которая возле нас находится и имеет доходы выше. И чтобы через 5 лет мы имели хотя бы такую среднею зарплату, как в Польше сегодня", - отметила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина
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