Доходная часть госбюджета-2019 благодаря детенизации почти в 3 раза больше, чем госбюджет-2013

Доходная часть государственного бюджета на 2019 год за счет детенизации превышает 1,1 трлн грн, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Доходная часть бюджета превышает 1 трлн 100 млрд грн… это почти в три раза больше, чем бюджет 2013 года. Откуда взялись эти средства? Детенизация! Собранные с коррумпированных теневых потоков, которыми питалась бывшая украинская власть, коррумпированная и нечестная, и направленные в государственную казну", - сказал П.Порошенко в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.