ФРГ ждет контролируемого Brexit, но готова и к другому варианту

Германия рассчитывает на контролируемый выход Великобритании из Евросоюза, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в пятницу.

"Мы готовимся очень тщательно к обоим вариантам, контролируемому и неконтролируемому Brexit. Оба варианта готовят нам вызовы, с которыми мы можем справиться и справимся", - сказал О.Шольц.

В воскресенье саммит ЕС в Брюсселе обсудит декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС.