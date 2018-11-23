Политика

13:47 23.11.2018

ФРГ ждет контролируемого Brexit, но готова и к другому варианту

1 мин читать
ФРГ ждет контролируемого Brexit, но готова и к другому варианту

Германия рассчитывает на контролируемый выход Великобритании из Евросоюза, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в пятницу.

"Мы готовимся очень тщательно к обоим вариантам, контролируемому и неконтролируемому Brexit. Оба варианта готовят нам вызовы, с которыми мы можем справиться и справимся", - сказал О.Шольц.

В воскресенье саммит ЕС в Брюсселе обсудит декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Теги: #brexit #фрг #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В правительстве Британии опасаются, что Мэй не сможет провести сделку по Brexit через парламент

Германия готова к тому, что Великобритания покинет ЕС с нарушениями соглашения по Brexit

ЕС и Великобритания сохранят общие ценности после Brexit

Премьер Испании заявил о разногласиях с Мэй по Brexit

Дания вслед за Германией приостанавливает военный экспорт в Саудовскую Аравию

Саммит ЕС по Brexit может не состояться из-за остающихся спорных вопросов

Берлин продолжит бороться за мир и территориальную целостность Украины

Мэй пообещала британским бизнесменам достигнуть соглашения по Brexit

В ЕС считают завершенными переговоры о проекте соглашения по Brexit

Проект соглашения по Brexit не отвечает интересам британцев - глава лейбористов

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада до конца года рассмотрит законы о государственном языке и о декоммунизации

Тимошенко считает эмиграцию украинцев угрожающей нацбезопасности страны

Тимошенко: Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование на Украине

Доходная часть госбюджета-2019 благодаря детенизации почти в 3 раза больше, чем госбюджет-2013

Все руководство Минобороны до конца года будет гражданским

Порошенко: Членство Украины в ЕС, это "вопрос лет", а не десятилетий

Меркель и Гройсман встретятся 29 ноября в Берлине

Павленко поедет в Стамбул на Синод Вселенского патриархата, где будет утвержден Томос об автокефалии УПЦ

Президент Литвы Грибаускайте посетит Киев

ЕС продолжит поддерживать Украину в реформировании сферы юстиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА