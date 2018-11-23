Все руководство Минобороны до конца года будет гражданским

Министерством обороны Украины до конца 2018 года будут руководить гражданские лица, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Степан Тимофеевич Полторак, генерал армии Украины, был первым военнослужащим, который сложил погоны и стал гражданским министром. До конца года это сделает все руководство Минобороны", - сказал П.Порошенко в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.

Согласно требованиям закона Украины "О национальной безопасности" Министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо.

Как сообщалось, 13 октября президент Украины Петр Порошенко принял рапорт министра обороны Украины С.Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжил руководить Минобороны в статусе гражданского.