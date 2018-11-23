США рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Мексики - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности сотрудничать с новым правительством Мексики, в том числе по вопросу создания рабочих мест в регионе.

"Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики", - следует из поступившего в "Интерфакс" заявления госсекретаря США.

М.Помпео подтвердил, что караваны мигрантов, находящиеся сейчас на территории Мексики, не будут допущены в США.

"Караванам не будет разрешен въезд в Соединенные Штаты. Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов со стороны тех, кто хотел бы нажиться на них", - следует из сообщения госдепа.

Новое правительство Мексики будет сформировано после инаугурации избранного главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая запланирована на 1 декабря.