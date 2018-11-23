Политика

10:15 23.11.2018

США рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Мексики - Помпео

1 мин читать
США рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Мексики - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности сотрудничать с новым правительством Мексики, в том числе по вопросу создания рабочих мест в регионе.

"Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики", - следует из поступившего в "Интерфакс" заявления госсекретаря США.

М.Помпео подтвердил, что караваны мигрантов, находящиеся сейчас на территории Мексики, не будут допущены в США.

"Караванам не будет разрешен въезд в Соединенные Штаты. Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов со стороны тех, кто хотел бы нажиться на них", - следует из сообщения госдепа.

Новое правительство Мексики будет сформировано после инаугурации избранного главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая запланирована на 1 декабря.

Теги: #помпео #сша
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Иванка Трамп использовала личную почту для переписки с Белым домом

Пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

Украина продолжает дискуссии с США относительно нового вооружения

Трамп назвал своим самым трудным решением налаживание связей с КНДР

Порошенко: Никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Эксперты США и ЕС дали более 50 рекомендации для подготовки к выборам в Украине в 2019 году

США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции и приветствовали стремление Киева вступить в НАТО

Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и дело Хашкаджи

Трамп сомневается в преданности вице-президента Пенса

Климкин: в Киеве в 2019 году пройдет комиссия стратегического партнерства Украина-США

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия готова к тому, что Великобритания покинет ЕС с нарушениями соглашения по Brexit

Порошенко утвердил делегацию Украины для переговоров с Турцией относительно соглашения о соцобеспечении

ЕС и Великобритания сохранят общие ценности после Brexit

Премьер Испании заявил о разногласиях с Мэй по Brexit

Порошенко: Мусульманская община Украины является неотъемлемой частью украинского общества и вместе со всем народом дает отпор агрессии РФ

Китай не допустит ущемления своих интересов на саммите G20

Порошенко подписал законы о растаможивании авто на "еврономерах"

Браудер просит Канаду о помощи в лишении России членства в Интерполе

Рада намерена определить условия использования в Украине сравнительной рекламы в соответствии с правом ЕС

Перерыв в заседании Рады в ожидании итогов работы налогового комитета продлен до 1:00

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА