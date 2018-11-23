Порошенко утвердил делегацию Украины для переговоров с Турцией относительно соглашения о соцобеспечении

Президент Петр Порошенко своим указом утвердил делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения соглашения о социальном обеспечении между двумя странами.

Соответствующий указ президента Украины №382/2018 от 22 ноября 2018 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

Согласно указу, украинскую делегацию для участия в переговорах возглавит заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина.

В состав делегации также входят 14 представителей других министерств и организаций.

Также, согласно документу утверждены указания делегации Украины для участия в переговорах.

Кроме того, Кабмину поручено обеспечить финансовое обеспечение для проведения переговоров между Украиной и Турцией.