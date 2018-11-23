Премьер Испании заявил о разногласиях с Мэй по Brexit

Позиции Лондона и Мадрида по Brexit остаются далекими друг от друга, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции остаются далекими друг от друга. Правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы используем вето против Brexit", - написал испанский премьер в Twitter.

Разговор между премьером Великобритании Т.Мэй и П.Санчесом состоялся в среду. После него Т.Мэй заявила, что она уверена в том, что стороны могут "согласовать сделку, которая будет работать для всей Великобритании, в том числе Гибралтара".

У П.Санчеса, отмечает телеканал Sky News, нет возможности использовать вето в отношении Brexit, однако его нежелание сотрудничать может испортить атмосферу предстоящего саммита ЕС по Brexit.

Испания хочет, чтобы в документах об отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено то, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом.

В предыдущем проекта соглашения значилось, что любое соглашение ЕС и Великобритании после Brexit может применяться к Гибралтару только в том случае, если Лондон проведет прямые переговоры с Мадридом. Сейчас такого пункта в проекте соглашения нет, отмечает Sky News.

Ранее П.Санчес уже выражал недовольство отсутствием четкой позиции по Гибралтару в документах по Brexit.

В четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали декларацию о будущих отношениях, в которой также ничего не сказано о Гибралтаре.