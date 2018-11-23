Политика

10:00 23.11.2018

Премьер Испании заявил о разногласиях с Мэй по Brexit

2 мин читать
Премьер Испании заявил о разногласиях с Мэй по Brexit

Позиции Лондона и Мадрида по Brexit остаются далекими друг от друга, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции остаются далекими друг от друга. Правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы используем вето против Brexit", - написал испанский премьер в Twitter.

Разговор между премьером Великобритании Т.Мэй и П.Санчесом состоялся в среду. После него Т.Мэй заявила, что она уверена в том, что стороны могут "согласовать сделку, которая будет работать для всей Великобритании, в том числе Гибралтара".

У П.Санчеса, отмечает телеканал Sky News, нет возможности использовать вето в отношении Brexit, однако его нежелание сотрудничать может испортить атмосферу предстоящего саммита ЕС по Brexit.

Испания хочет, чтобы в документах об отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено то, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом.

В предыдущем проекта соглашения значилось, что любое соглашение ЕС и Великобритании после Brexit может применяться к Гибралтару только в том случае, если Лондон проведет прямые переговоры с Мадридом. Сейчас такого пункта в проекте соглашения нет, отмечает Sky News.

Ранее П.Санчес уже выражал недовольство отсутствием четкой позиции по Гибралтару в документах по Brexit.

В четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали декларацию о будущих отношениях, в которой также ничего не сказано о Гибралтаре.

Теги: #испания #brexit #мэй
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС и Великобритания сохранят общие ценности после Brexit

Саммит ЕС по Brexit может не состояться из-за остающихся спорных вопросов

Мэй пообещала британским бизнесменам достигнуть соглашения по Brexit

В ЕС считают завершенными переговоры о проекте соглашения по Brexit

Проект соглашения по Brexit не отвечает интересам британцев - глава лейбористов

Следующие семь дней в контексте Brexit станут решающими для Британии - Мэй

Большинство британцев выступают против выхода страны из ЕС - опрос

ЕС готов к любому сценарию Brexit - Туск

Среди британских консерваторов зреет бунт против премьера

ЕС направит свои ресурсы на продвижение соглашения по Brexit

ПОСЛЕДНЕЕ

США рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Мексики - Помпео

Германия готова к тому, что Великобритания покинет ЕС с нарушениями соглашения по Brexit

Порошенко утвердил делегацию Украины для переговоров с Турцией относительно соглашения о соцобеспечении

Порошенко: Мусульманская община Украины является неотъемлемой частью украинского общества и вместе со всем народом дает отпор агрессии РФ

Китай не допустит ущемления своих интересов на саммите G20

Порошенко подписал законы о растаможивании авто на "еврономерах"

Браудер просит Канаду о помощи в лишении России членства в Интерполе

Рада намерена определить условия использования в Украине сравнительной рекламы в соответствии с правом ЕС

Перерыв в заседании Рады в ожидании итогов работы налогового комитета продлен до 1:00

Нардепы к двум часам ночи утвердят налоговые изменения, после чего примутся за проект Госбюджета-2019, прогнозируют в "БПП"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА