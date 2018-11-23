Политика

08:53 23.11.2018

Китай не допустит ущемления своих интересов на саммите G20

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Китайская сторона на предстоящем саммите G20 будет занимать открытую и конструктивную позицию, однако не допустит, чтобы в ходе саммита и в итоговых документах форума содержались положения, ущемляющие его интересы, заявил помощник министра иностранных дел КНР (в ранге замминистра) Чжан Цзюнь.

"Китай будет решительно выступать против заявлений и действий, ущемляющих его коренные интересы", - сказал дипломат на брифинге, посвященном саммиту, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Замминистра коммерции Китая Ван Шоувэнь коснулся запланированной на полях саммита встречи Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что китайско-американские переговоры должны проходить на основе равенства и с учетом взаимной выгоды.

"Мы надеемся, что на основе равноправных консультаций, взаимной выгоды и доверия мы сможем приложить совместные усилия по преодолению разногласий и решению проблем", - сказал он.

Он добавил, что Пекин рассчитывает, что обе стороны пойдут в одном направлении.

Председатель КНР Си Цзиньпин будет участвовать в саммите G20 в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря, совместив участие с государственным визитом, сообщил в пятницу МИД КНР.

В сообщении также отмечается, что с 27 ноября по 5 декабря китайский руководитель посетит с визитами Испанию, Португалию и Панаму по приглашению руководства этих стран.

Теги: #интересы #китай #саммит #g20
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