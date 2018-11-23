Политика

08:38 23.11.2018

Порошенко подписал законы о растаможивании авто на "еврономерах"

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Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей на еврономерах.

В частности, эти средства пойдут на покрытие дефицита Пенсионного фонда, на индексации пенсий, на выплаты тем, кто получает минимальную пенсию.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу утром.

Он отметил, что принятие этих законов является "непростым компромиссом между государством и фактическими владельцами авто".

"Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - отметил П.Порошенко.

Он также призвал владельцев автомобилей с иностранной регистрацией воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста.

"Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов - шаг в том направлении. Спасибо всем за понимание и способность к компромиссу", - подытожил он.

Теги: #автомобили #еврономера #законы #украина
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