Политика

03:52 23.11.2018

Браудер просит Канаду о помощи в лишении России членства в Интерполе

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Британский финансист Уильям Браудер призывает правительство Канады стать инициатором процедуры по исключению России из Международной организации уголовной полиции Интерпол, об этом он заявил в интервью радиостанции "Си-би-си".

"Я обратился к канадскому парламенту и правительству с предложением о том, что им следует инициировать прямо сейчас приостановку членства России в Интерполе, также как Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх, когда ее поймали на обмане", - заявил У.Браудер.

Он пояснил, что в уставе Интерпола есть правило, которое позволяет организации приостанавливать членство стран, злоупотребляющих системой. Для рассмотрения вопроса достаточно, чтобы одна страна взяла на себя инициативу в этом вопросе.

По словам британского финансиста, Россия использовала членство в Интерполе для преследования сотен людей по всему миру, включая правозащитников и юристов.

"Интерпол - правоохранительный орган, он не предназначен для преследования политических противников. Он не должен быть рукой диктатуры", - отметил У.Браудер.

Теги: #браудер #россия #канада #интерпол
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