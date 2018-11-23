Рада намерена определить условия использования в Украине сравнительной рекламы в соответствии с правом ЕС

Верховная Рада после почти 6-часового перерыва в заседании приняла за основу проект закона (№8515) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержал 231 народный депутат в ночь на пятницу.

Законопроектом предлагается нормировать условия использования сравнительной рекламы. Среди прочих предложены изменения в ст.11 закона о рекламе.

Согласно этим изменениям, сравнительная реклама может содержать изображения и ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми отпускается товар; коммерческое наименование конкурента, деятельность или товар которого сравнивается.

Использование сравнительной рекламы будет разрешено, если она не будет содержать признаки нечестного предпринимательства, которые определены законодательством о защите прав потребителей.

Кроме того, такая реклама будет позволительна, если сравнивать будут подобные товары, которые используются для одних и тех же потребностей, если будет объективное сравнение сопоставимых, репрезентативных характеристик однородных товаров, деятельности, включая цену.

Для сравнительной рекламы недопустимыми будут дискредитация качества товаров, репутации конкурентов.

Кроме того, запрещена будет имитация товаров, защищенных торговой маркой или наименованием.

Данным законопроектом парламент намерен отменить запрет для рекламодателей сравнивать лекарственных средства, медицинские изделия, методы лечения, реабилитации.

Кроме того, в законе о защите прав потребителей предлагается расширить перечень критериев, по которым предпринимательская практика считается вводящей в заблуждение

Она будет считаться таковой, если побуждает потребителя осуществить сделку, при этом предоставив ему неполную или недостоверную информацию о гарантийном сроке или гарантийном обслуживании продукции, условиях оплаты, доставки товара, места расположения и полного названия продавца.

Авторы инициативы предлагают запретить маркировать продукцию знаком доверия, знаком качества или соответствия без соблюдения соответствующего разрешения уполномоченного лица; предлагать продажу продукции по специальной цене, если такая продукция в частности отсутствует в продаже.

Вводящими в заблуждение будут считаться неправдивое заявление о прекращении продавцом торговой деятельности или переезде; заявление о том, что приобретение продукции может способствовать выигрышу в лотерею, а также ряд других недобросовестных действий продавца.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, цель его принятия – гармонизировать отечественное законодательство в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС.