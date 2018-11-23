Политика

02:08 23.11.2018

Рада намерена определить условия использования в Украине сравнительной рекламы в соответствии с правом ЕС

2 мин читать
Рада намерена определить условия использования в Украине сравнительной рекламы в соответствии с правом ЕС

Верховная Рада после почти 6-часового перерыва в заседании приняла за основу проект закона (№8515) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержал 231 народный депутат в ночь на пятницу.

Законопроектом предлагается нормировать условия использования сравнительной рекламы. Среди прочих предложены изменения в ст.11 закона о рекламе.

Согласно этим изменениям, сравнительная реклама может содержать изображения и ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми отпускается товар; коммерческое наименование конкурента, деятельность или товар которого сравнивается.

Использование сравнительной рекламы будет разрешено, если она не будет содержать признаки нечестного предпринимательства, которые определены законодательством о защите прав потребителей.

Кроме того, такая реклама будет позволительна, если сравнивать будут подобные товары, которые используются для одних и тех же потребностей, если будет объективное сравнение сопоставимых, репрезентативных характеристик однородных товаров, деятельности, включая цену.

Для сравнительной рекламы недопустимыми будут дискредитация качества товаров, репутации конкурентов.

Кроме того, запрещена будет имитация товаров, защищенных торговой маркой или наименованием.

Данным законопроектом парламент намерен отменить запрет для рекламодателей сравнивать лекарственных средства, медицинские изделия, методы лечения, реабилитации.

Кроме того, в законе о защите прав потребителей предлагается расширить перечень критериев, по которым предпринимательская практика считается вводящей в заблуждение

Она будет считаться таковой, если побуждает потребителя осуществить сделку, при этом предоставив ему неполную или недостоверную информацию о гарантийном сроке или гарантийном обслуживании продукции, условиях оплаты, доставки товара, места расположения и полного названия продавца.

Авторы инициативы предлагают запретить маркировать продукцию знаком доверия, знаком качества или соответствия без соблюдения соответствующего разрешения уполномоченного лица; предлагать продажу продукции по специальной цене, если такая продукция в частности отсутствует в продаже.

Вводящими в заблуждение будут считаться неправдивое заявление о прекращении продавцом торговой деятельности или переезде; заявление о том, что приобретение продукции может способствовать выигрышу в лотерею, а также ряд других недобросовестных действий продавца.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, цель его принятия – гармонизировать отечественное законодательство в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС.

Теги: #реклама #рада #украина #условия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Перерыв в заседании Рады в ожидании итогов работы налогового комитета продлен до 1:00

Нардепы к двум часам ночи утвердят налоговые изменения, после чего примутся за проект Госбюджета-2019, прогнозируют в "БПП"

Две поправки к законопроекту 9260 из "бюджетного пакета" могут нарушить систему Prozorro

Фракция "БПП" намерена поддержать проект госбюджета-2019

Нардепы из "Оппоблока" не будут голосовать за госбюджет-2019

Рада поддержала в 1-м чтении изменения в конституцию о курсе страны на ЕС и НАТО

Рада приняла 1-й документ из "бюджетного пакета" – правки в Бюджетный кодекс

Порошенко просит Раду безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию по европейской и евроатлантической интеграции

Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии до 51 тыс.грн

Рада перераспределила почти 50 млн грн для ЦИК на обеспечение кибербезопасности президентских выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов

Порошенко: РФ начала агрессию против Украины, когда режим Януковича провозгласил внеблоковость

РФ не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО и ЕС – Порошенко

Вступление Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса - Порошенко

Внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО - Порошенко

Внесение изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО - дополнительная гарантия от реванша пророссийских сил

Политсовет Днепропетровской облорганизации "Оппоблока" инициирует съезд партии для выдвижения кандидата на выборах президента

КС обнародовал положительное заключение по представлению Рады о курсе в НАТО и ЕС

Кабмин уволил первого замминистра образования и науки Ковтунца

Гриценко: предусмотренное в проекте госбюджета-2019 финансирование армии неадекватно существующим военным угрозам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА