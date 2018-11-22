Перерыв в заседании Рады в ожидании итогов работы налогового комитета продлен до 1:00

Перерыв в работе Верховной Рады, которая намерена утвердить проект Государственного бюджета на 2019 год, продлили до часа ночи.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, отметив, что в настоящее время в комитете по вопросам налоговой политики продолжается работа над законопроектом из "бюджетного пакета" о внесении изменений в Налоговый кодекс.

При этом в сессионном зале находится около 60 народных депутатов.