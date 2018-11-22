Политика

23:57 22.11.2018

Перерыв в заседании Рады в ожидании итогов работы налогового комитета продлен до 1:00

1 мин читать

Перерыв в работе Верховной Рады, которая намерена утвердить проект Государственного бюджета на 2019 год, продлили до часа ночи.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, отметив, что в настоящее время в комитете по вопросам налоговой политики продолжается работа над законопроектом из "бюджетного пакета" о внесении изменений в Налоговый кодекс.

При этом в сессионном зале находится около 60 народных депутатов.

Теги: #продление #рада #украина #перерыв
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардепы к двум часам ночи утвердят налоговые изменения, после чего примутся за проект Госбюджета-2019, прогнозируют в "БПП"

Две поправки к законопроекту 9260 из "бюджетного пакета" могут нарушить систему Prozorro

Фракция "БПП" намерена поддержать проект госбюджета-2019

Нардепы из "Оппоблока" не будут голосовать за госбюджет-2019

Рада поддержала в 1-м чтении изменения в конституцию о курсе страны на ЕС и НАТО

Рада приняла 1-й документ из "бюджетного пакета" – правки в Бюджетный кодекс

Порошенко просит Раду безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию по европейской и евроатлантической интеграции

Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии до 51 тыс.грн

Рада перераспределила почти 50 млн грн для ЦИК на обеспечение кибербезопасности президентских выборов

Парубий подписал законы относительно автомобилей с европейской регистрацией

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов

Порошенко: РФ начала агрессию против Украины, когда режим Януковича провозгласил внеблоковость

РФ не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО и ЕС – Порошенко

Вступление Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса - Порошенко

Внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО - Порошенко

Внесение изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО - дополнительная гарантия от реванша пророссийских сил

Политсовет Днепропетровской облорганизации "Оппоблока" инициирует съезд партии для выдвижения кандидата на выборах президента

КС обнародовал положительное заключение по представлению Рады о курсе в НАТО и ЕС

Кабмин уволил первого замминистра образования и науки Ковтунца

Гриценко: предусмотренное в проекте госбюджета-2019 финансирование армии неадекватно существующим военным угрозам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА