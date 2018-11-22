Политика

23:20 22.11.2018

Нардепы к двум часам ночи утвердят налоговые изменения, после чего примутся за проект Госбюджета-2019, прогнозируют в "БПП"

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Нардепы к двум часам ночи утвердят налоговые изменения, после чего примутся за проект Госбюджета-2019, прогнозируют в "БПП"

Верховная Рада к двум часам ночи пятницы утвердит законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, после этого еще до полутора часов потратят на рассмотрение во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год, прогнозирует глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Ориентировочно в 12 сможем начать это рассмотрение (изменений в Налоговый кодекс – ИФ). По моей информации, из-за большого количества правок рассмотрение Налогового кодекса займет не менее двух часов. То есть вы можете посчитать, что ориентировочно около двух часов ночи будет принят Налоговый кодекс", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг поздно вечером.

По словам А.Герасимова примерно час-полтора займет рассмотрение во втором чтении проекта Госбюджета-2019.

Между тем он отметил, что к полуночи ожидают получить от комитета по вопросам налоговой политики все материалы по изменениям в Налоговый кодекс.

 

Теги: #бюджет #украина #законотворчество #голосование
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