Политика

22:20 22.11.2018

Нардепы из "Оппоблока" не будут голосовать за госбюджет-2019

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Нардепы из "Оппоблока" не будут голосовать за госбюджет-2019

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" не будут поддерживать проект государственного бюджета на 2019 год, сообщила народный депутат из "Оппоблока" Наталия Королевская.

"Пятый и последний для этой власти бюджет-2019 является одним из самых кризисных – это бюджет войны, бедности и выборов. Обещания повысить социальные стандарты… оказались пустым звуком. Прожиточный минимум повысили на доллар, минимальную пенсию – чуть больше, чем на два", - цитирует пресс-служба партии слова Н.Королевской в четверг.

Она также отметила, что в проекте госбюджета не были учтены поправки по увеличению минимальной зарплаты до 7000 грн, минимальной пенсии – до 3070 грн и прожиточного минимума – до 3800 грн.

 "Правительство полностью проигнорировало наши требования восстановить помощь по уходу за ребенком, увеличить выплаты переселенцам и снизить цену на газ. На это денег у них нет. Именно поэтому мы категорически против и не будем голосовать за этот бюджет", – резюмировала Н.Королевская.

Теги: #госбюджет #украина #оппоблок
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