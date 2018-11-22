Рада поддержала в 1-м чтении изменения в конституцию о курсе страны на ЕС и НАТО

Верховная Рада Украины предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 311 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Так, за законопроект президента проголосовали 124 депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", 73 – из "Народного фронта", 33 внефракционных депутата, 19 – из Радикальной партии включительно с ее лидерам Олегом Ляшко, 18 – из "Батькивщины" включительно с ее лидером Юлией Тимошенко, 17 – из "Самопомичи", 14 – из группы "Воля народа", 13 – из группы "Видродження". "За" не проголосовал ни один депутат из фракции "Оппозиционный блок".

Вместе с тем, против этой законодательной инициативы проголосовал 21 парламентарий. В частности, 18 – из "Оппозиционного блока", в том числе и новый глава фракции Вадим Новинский и замглавы фракции Александр Вилкул, 3 внефракционных, среди которых один из инициаторов создания "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко. В свою очередь Вадим Рабинович отсутствовал во время голосования в зале.

Из 351 депутата, присутствовавшего в зале, 16 не голосовали, а еще 3 воздержались.

Во время голосования в сессионном зале присутствовал инициатор законопроекта – президент Украины Петра Порошенко. Перед голосованием глава государства отметил, что во втором чтении и в целом этот законопроект Верховная Рада сможет рассмотреть уже в феврале 2019 года.

Ранее в этот же день свое заключение предоставил Конституционный Суды, без которого невозможно предварительное утверждение проекта закона, предоставил.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. А Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле к конституционными изменениями предлагается закрепить, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, глава государства предлагает из переходных положений Конституции исключить норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

В случае принятия и прохождения всех необходимых процедур закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Как сообщалось, 3 сентября в парламенте был зарегистрирован данный президентский законопроект с конституционными изменениями.

20 сентября Верховная Рада включила его в повестку и направила в Конституционный Суд для получения заключения.

Согласно процедуре после предварительного утверждения Верховная Рада может окончательно принять законопроект (во 2-м чтении) на следующей сессии. Для этого потребуется не менее 300 голосов народных депутатов. Такая процедура установлена Конституцией Украины.