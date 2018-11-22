Порошенко: РФ начала агрессию против Украины, когда режим Януковича провозгласил внеблоковость
Российская агрессия против Украины началась после провозглашения внеблоковости страны во время президентства Виктора Януковича, отмечает президент Украины Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что прежняя власть не говорила единогласно о своей позиции по НАТО, и вследствие этого Украины "потеряла шанс оградить себя от российской агрессии". "Убежден, будь мы членом Альянса, Россия никогда не осмелилась бы аннексировать Крым, никогда не осмелилась бы вторгнуться на Донбасс. И замечу, наконец, что агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", - подчеркнул П.Порошенко в Верховной Раде в четверг перед голосованием на изменения в Конституцию о закреплении евроатлантического курса страны.
По его словам, и ранее были в украинском политикуме "люди, которые мыслили стратегически, которые заглядывали в будущее, которые видели угрозы и искали ответы на них".
"В конце нулевых мы сделали попытку форсировать наше вступление в НАТО… Одни противодействовали открыто… Действовали в интересах России как пятая колонна, и сейчас пытаются действовать точно так же. Другие, хоть и выжимали из себя слова и даже подписи в поддержку интеграции в НАТО, исподтишка вставляли палки в колеса, посылали на Запад сигналы, мол, не время еще для предоставления ПДЧ", - отметил президент.
Он напомнил, что в 2014 году Украина вернула в закон о принципах внешней и внутренней политики норму о евроатлантической интеграции. "Эти качели, когда фундаментальный закон правиться сюда туда простым большинством голосов, следует сломать. И мы с вами это сделаем поправками к Конституции - сегодняшним голосованием и в феврале, на следующей сессии", - резюмировал П.Порошенко.