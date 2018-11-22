РФ не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО и ЕС – Порошенко

РФ не будет иметь права вето на вступление Украины в Европейский Союз и ЕС, если обязательство такого курса будет зафиксировано в Конституции Украины, отмечает президент Украины Петр Порошенко.

"Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь права вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Это суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем", - сказал П.Порошенко в Верховной Раде в четверг перед голосованием на изменения в Конституцию о закреплении евроатлантического курса страны.