Вступление Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что вступление Украины в Североатлантический альянс значительно его усилит на восточном фланге.

"Я уже неоднократно подчеркивал, что в НАТО мы направляемся не с пустыми руками. За последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии. Слава украинской армии! Наши Вооруженные силы, вся Украина существенно усилит восточный фланг Альянса. Которая реализует амбициозную программу перехода от советских к НАТОвским стандартам во всех сферах военного строительства - путем беспрецедентного количества совместных учений, выполнения годовых национальных программ, достижения совместимости всего сектора безопасности и обороны", - сказал П.Порошенко в Верховной Раде в четверг перед голосованием на изменения в Конституцию о закреплении евроатлантического курса страны.

Глава государства также добавил, что тот факт, что на востоке Украина защищает не только себя, а всю европейскую цивилизацию, "существенно усиливает наше моральное право претендовать на вступление в Европейский Союз в качестве полноправного члена".

Он отметил, что в настоящее время Украина сосредоточена на выполнении Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, наращивает экспорт своей продукции в ЕС, постепенно переходя от продажи сырья к продаже обработанной промышленной и агропродукции с высокой добавленной стоимостью.

"Кроме того, Соглашение является способом реализации нашего с вами общего цивилизационного выбора, переориентации экономики на европейский и другие рынки помогла нам преодолеть глубокий социально-экономический кризис, вызванный войной и экономическим шантажом со стороны России. Россия, подчеркиваю, закрыла свой рынок, который был традиционным для сбыта украинских товаров, который когда-то поглощал более трети украинского экспорта. Она хотела нас задушить экономически, а сделала более сильными и уверенными в своем цивилизационном выборе", - отметил П.Порошенко.