Внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть и все ее ветви обеспечить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Я почти не сомневаюсь в том, что Верховная Рада в первом чтении точно поддержит проект изменений в Конституцию. Они силой Основного закона обяжут украинскую власть, – подчеркиваю, любую власть и все ее ветви – обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО", - сказал П.Порошенко, обращаясь к народным депутатам во время рассмотрения в Верховной Раде в четверг проекта изменений в Конституцию о стратегическом курсе страны на интеграцию в ЕС И НАТО.

Ранее в этот день Конституционный суд Украины обнародовал положительное заключение по конституционному представлению Верховной Рады о даче заключения относительно соответствия Конституции президентского законопроекта по курсу Украины в НАТО и ЕС.

Законопроект предлагает внести в Конституцию следующие изменения:

в абзаце 5 преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины";

пункт 5 части 1 статьи 85 изложить в такой редакции "определения принципов внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора";

статью 102 дополнить частью 3 следующего содержания "президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора";

статью 116 дополнить пунктом 1 со значком 1 следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Пункт 14 раздела XV "Переходные положения" исключить.