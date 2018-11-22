Внесение изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО - дополнительная гарантия от реванша пророссийских сил

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что внесение изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на интеграцию в Европейский Союз и НАТО станет дополнительной гарантией от угрозы реванша пророссийских и антинатовских сил в стране.

"Это – дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил. Угрозу такого реванша я точно не хочу преувеличивать, но также призываю ее не игнорировать и не недооценивать. Мы должны гарантировать все вместе неотвратимость европейского и евроатлантического курса. Это – наша ответственность перед этим и будущими поколениями", - сказал президент во время представления проекта изменений в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины в Верховной Раде в четверг.

По его словам, закреплением в Конституции Украины обязательности курса на вступление в НАТО и Евросоюз, Киев посылает "мощный месседж" о серьезности и необратимости своих намерений своим партнерам "по обе стороны Атлантики".