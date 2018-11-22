КС обнародовал положительное заключение по представлению Рады о курсе в НАТО и ЕС

Конституционный суд (КС) Украины обнародовал положительное заключение по конституционному представлению Верховной Рады о даче заключения относительно соответствия Конституции президентского законопроекта по курсу Украины в НАТО и ЕС.

Текст заключения размещен на сайте КС в четверг.

"Рассмотрев на пленарном заседании дело по конституционному представлению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины… Конституционный суд Украины пришел к заключению… признать соответствующим требованиям ст.157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (регистр. №9037)", - говорится в заключении КС.

В заключении КС отмечается, что законопроект предлагает внести в Конституцию следующие изменения:

в абзаце 5 преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины";

пункт 5 части 1 статьи 85 изложить в такой редакции "определения принципов внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора";

статью 102 дополнить частью 3 следующего содержания "президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора";

статью 116 дополнить пунктом 1 со значком 1 следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Пункт 14 раздела XV "Переходные положения" исключить.

Заключение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжалованным.

Заключение КС подлежит публикации в "Вестнике Конституционного суда Украины" и в других официальных изданиях Украины.