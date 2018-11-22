Политика

14:33 22.11.2018

Кабмин уволил первого замминистра образования и науки Ковтунца

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Кабмин уволил первого замминистра образования и науки Ковтунца

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Владимира Ковтунца с должности первого заместителя министра образования и науки Украины.

"Уволить Ковтунца Владимира Витальевича с должности первого заместителя министра образования и науки Украины согласно поданному заявлению", - говорится в распоряжении правительства №864 от 14 ноября.

Как сообщалось, полиция Киева расследовала дело о разбойном нападении на курьера, по которому уведомлены о подозрении два человека.

В разбойном нападении принимали участие три человека, один из которых – сын В.Ковтунца Михаил. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что он участвовал в разбойном нападении на курьера интернет-магазина в Киеве, чтобы завладеть мобильным телефоном Iphone 8+.

В марте суд избрал для сына замминистра образования, подозреваемого в разбое, ночной домашний арест на 2 месяца, а в августе прокуратура передала дело в суд.

Теги: #увольнение #минобразования #кадры #кабмин
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